МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель изготовителя Ford на российском рынке ООО "Форд Соллерс Холдинг" отзывает 18 448 автомобилей в России из-за возможных проблем с коробкой передач и подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат, во-первых, 9 318 автомобилей Ford Mondeo, реализованных с марта 2015 года по декабрь 2019 года. "Причина отзыва транспортных средств Ford Mondeo: некоторые автомобили, оснащенные коробкой передач 6F35, могут иметь поврежденный или отсутствующий конец троса рычага переключения передач. В результате рычаг переключения может не полностью перевести коробку передач в правильное положение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате это может привести к неконтролируемому движению автомобиля и увеличить риск получения травм или аварии. Поэтому на всех транспортных средствах будет выполнена "замена втулки троса переключения передач и установка защитной крышки".

Кроме того, отзываются 9 130 автомобилей Ford Ranger, реализованных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года. "Причиной отзыва транспортных средств Ford Ranger являются исследования, которые показали, что надувные подушки безопасности на автомобилях содержат капсулу твердотопливного заряда, которая в некоторых устройствах может со временем подвергаться изменениям", — сообщает Росстандарт.

Это может приводить к попаданию внутрь салона металлических фрагментов, которые "могут нанести серьезные травмы пассажирам и даже привести к летальному исходу", уточняется в сообщении.

Как отмечает агентство, авторизованные ремонтные организации должны устанавливать модифицированные устройства для срабатывания надувной подушки безопасности водителя и пассажира на все автомобили. Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев, заключает агентство.