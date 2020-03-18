МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам февраля 2020 года составила 630 тысяч рублей против 594 тысяч годом ранее, подсчитало аналитическое агентство "Автостат".

"Согласно данным аналитического агентства "Автостат", средняя цена (на основании мониторинга предложений о продажах автомобилей на вторичном рынке, то есть без учета объемов реализации) легкового автомобиля с пробегом в нашей стране по итогам февраля 2020 года составила 630 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты агентства, этот показатель на 1,2% выше, чем в январе нынешнего года (622 тысячи). Если же сравнивать его с результатом годичной давности (в феврале 2019-го – 594 тысячи рублей), то средняя цена подержанного автомобиля выросла уже на 6,1%.

"Также добавим, что за месяц сильнее всего подорожали купе, кабриолеты и автомобили сегмента А – их средняя цена увеличилась более чем на 4%. Купе/кабриолеты "отличились" и в годовом сравнении (+15,7%). Кроме них, за год заметно подорожали и автомобили сегмента В (+14,6%)", — отмечает "Автостат".