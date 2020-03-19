МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla может начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на своих заводах, если возникнет такая необходимость, сообщил гендиректор компании Илон Маск в своем аккаунте в Twitter.

"Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет нехватка", — написал Маск в ответ на сообщение одного из своих подписчиков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с Китаем и другими странами, чтобы помочь увеличить поставки медицинского оборудования в нуждающиеся регионы. Как сообщают СМИ, некоторые крупные американские автомобильные компании, такие как General Motors и Ford, уже ведут переговоры с Белым домом о том, как они могли бы помочь в производстве аппаратов ИВЛ в случае необходимости.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались. В США, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, подтверждены уже более 9 тысяч случаев коронавируса, 150 человек скончались.