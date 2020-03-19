МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" отзывает около 1,3 тысячи автомобилей Lada Xray из-за возможных проблем с трассировкой жгута приборной панели, говорится в сообщении Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 1 278 транспортных средств марки Lada Xray. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2019 года по февраль 2020 года… Причиной отзыва транспортных средств является проверка правильности трассировки жгута панели приборов", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка трассировки жгута и, при необходимости, его закрепление, работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.