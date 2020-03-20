МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla из-за коронавируса приостанавливает производство на своих заводах в США, сообщила компания.

"Мы решили временно приостановить производство на нашем заводе во Фримонте (штат Калифорния — ред.) с конца дня 23 марта, что позволит соответствующим образом завершить работу", — говорится в сообщении. При этом завод в соответствии с указаниями властей продолжит выполнять базовые операции, которые включают в том числе поддержку станций для зарядки аккумуляторов электромобилей. Завод в Нью-Йорке также приостановит работу.

В Калифорнии объявлен карантин из-за коронавируса. Гражданам запрещено выходить из дома без надобности. В США подтверждено 13680 случаев заражения, 200 человек скончались.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.