МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО "Мерседес-Бенц Рус" отзывает 327 автомобилей в России из-за возможных проблем с программным обеспечением, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки Mercedes-Benz A-класса (тип 177), В-класса (тип 247), CLA (тип 118) и GLE/GLS (тип 167), реализованные с 2019 года по настоящее время.

"Причиной отзыва транспортных средств является кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall), которое может не соответствовать спецификации", — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, необходимо адаптировать конфигурацию программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.