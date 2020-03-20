СТОКГОЛЬМ, 20 мар — ПРАЙМ. Автоконцерн Volvo c понедельника, 26 марта, приостанавливает работу своих заводов в Швеции, Бельгии и США, говорится в опубликованном в пятницу заявлении компании.

"Завод в Бельгии будет закрыт до 5 апреля. Заводы в США и Швеции будут закрыты с 26 марта по 14 апреля", — говорится в заявлении. При этом около 20 тысяч сотрудников в Швеции будут отправлены в отпуск с понижением зарплаты на 7,5%, а зарплата сотрудников, занимающих управляющие позиции понизится на 20%, об этом рассказал руководитель пресс-службы Volvo Класс Элиассон в интервью телеканалу SVT.

"Ранее в этом месяце Volvo снова открыло четыре завода в Китае после долгого простоя. Сегодня количество посетителей салонов Volvo говорит о том, что ситуация вернулась в норму на китайском автомобильном рынке", — отмечается в пресс-релизе.

При этом в Volvo отмечают, что закрытие заводов связано в первую очередь с заботой о здоровье сотрудников. При этом благодаря мерам экономической поддержки, объявленным ранее правительством Швеции, бизнес компании не должен пострадать.

Ранее правительство Швеции объявило, что выделяет на поддержку компаний, пострадавших в результате распространения коронавируса порядка 300 миллионов евро. В настоящее время в Швеции зафиксировано около 1400 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались.