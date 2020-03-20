МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" получила со стороны ООО "Русская платина" решение прекратить переговоры о создании совместного предприятия "Арктик Палладий", говорится в сообщении ГМК.

"Русская платина" намерена самостоятельно реализовать проект по развитию месторождений Черногорское и южного участка Норильск-1, говорится в сообщении. Отмечается, что это решение вызвано отсутствием необходимых корпоративных одобрений по созданию совместного предприятия со стороны одного из акционеров "Норникеля" — UC Rusal.

"Менеджмент "Норникеля" приступает к переформатированию партнерских отношений с "Русской платиной", рассматривая возможности поддержки проектов "Русской платины" и ее потенциальных партнеров. В частности, обсуждается представление "Норникелем" необходимых для проекта услуг и ресурсов, а также потенциальный выкуп на рыночных условиях продукции, которая будет произведена на месторождениях Черногорское и южный участок Норильск-1", — говорится в релизе. Ожидается, что сотрудничество в таком формате позволит в стратегической перспективе обеспечить дефицитный рынок платиноидов необходимыми объемом металлов, несмотря на снижение выгодности проекта непосредственно для "Норникеля".

"Несмотря на временную турбулентность на рынках сырья, мы продолжаем рассматривать палладий в качестве металла, который имеет сильные фундаментальные показатели в стратегической перспективе. С учетом сложившейся ситуации, как ответственный лидер на рынке палладия, мы намерены развивать долгосрочное партнерство с "Русской платиной" в области операционного и коммерческого сотрудничества", — прокомментировал вице-президент ГМК Сергей Дубовицкий.

"Норникель" и "Русская платина" подписали соглашение о партнерстве, предполагающее учреждение совместного предприятия по разработке трех месторождений вкрапленных руд в Норильском районе, в феврале 2018 года. Компания "Арктик палладий" была зарегистрирована летом этого же года, завершение создания СП ожидалось в 2020 году.

Вкладом "Норникеля" в уставный капитал СП должна была стать лицензия на разработку Масловского месторождения, "Русской платины" — лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения. Доли партнеров в СП планировалась равными. Совокупные инвестиции в проект оценивались примерно в 15 миллиардов долларов, а его потенциальная полная мощность — около 120 тонн металлов платиновой группы ежегодно. Первая продукция ожидалась в 2024 году.