МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Компания Jaguar Land Rover приостанавливает производства на заводах в Великобритании со следующей недели в связи с коронавирусом, сообщила пресс-служба компании.

"В свете продолжающейся ситуации с коронавирусом компания Jaguar Land Rover подтверждает временную приостановку производства на заводах в Великобритании со следующей недели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания намерена возобновить работу производства с 20 апреля, однако дата может быть скорректирована в соответствии с обстоятельствами. В настоящее время продолжается производство на заводах Jaguar Land Rover в Бразилии и Индии.

Jaguar Land Rover — один из крупнейших британских автопроизводителей, принадлежит индийской Tata Motors Ltd. Штат сотрудников компании насчитывает около 40 тысяч человек.