МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает увеличение спроса со стороны бизнеса на реструктуризацию банковских кредитов, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

В пятницу Банк России анонсировал дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса в виде расширения программы рефинансирования.

"Мы приветствуем те решения, которые Банк России предпринял, и вместе с коллегами, конечно, понимаем, что сейчас спрос будет не на новые кредиты, а спрос будет на рефинансирование и реструктуризацию", — сказал Решетников на заседании в правительстве в субботу.

Поручение о расширении программы субсидирования доступа субъектов малого и среднего бизнеса к заёмным средствам в рамках программы льготного кредитования за счет либерализации ряда требований к заёмщику и расширения возможности реструктуризации ранее выданных кредитов содержится в плане первоочередных мероприятий правительства по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса.

По словам Решетникова, проект соответствующего постановления правительства, который предполагает изменение действующих правил программы льготного кредитования, внесен к правительство. Кроме того, как сообщил министр, в правительство в пятницу вечером внесены предложения по докапитализации региональных гарантийных фондов и микрофинансовых организаций. Данная мера должна помочь микропредприятиям, которые в текущих условиях оказались в наиболее сложной ситуации.

Решетников также отметил, что Минэкономразвития подготовило и внесло в правительство законопроект о моратории на банкротство.