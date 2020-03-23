МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Корректировка границ тарифного коридора в ОСАГО необходима для поддержания рентабельности страховых компаний в этом сегменте, уверены представители страховщиков. Ослабление рубля увеличивает их расходы по выплатам на ремонт автомобилей из-за роста стоимости комплектующих. Чтобы компенсировать возможные потери, страховые компании попробуют переложить дополнительные расходы на автовладельцев. Вместе с тем, ряд экспертов опасается, что при возникновении глобального дефицита запчастей, отремонтировать автомобиль будет невозможно, таким образом, сама необходимость услуги автострахования окажется под вопросом.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил Банку России расширить тарифный коридор в ОСАГО по крайней мере на 10% вверх и вниз для компенсации роста цен на ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют. В своем письме, направленном накануне главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, страховщики пишут, что изменение курса валют приведет к повышению стоимости восстановительного ремонта в рамках ОСАГО. А в связи с ростом стоимости запчастей вырастут и денежные выплаты по ОСАГО.

"С учетом того, что, по данным Банка России, комбинированный коэффициент по ОСАГО в 2019 году составил 94,5%, текущих значений тарифного коридора по ОСАГО окажется недостаточно для компенсирования роста цен", — говорится в письме.

Если ЦБ согласится с этим предложением, минимальная граница для легковых авто опустится до 2471 рубля (сейчас 2746 рублей), а максимальная вырастет до 5436 рублей (сейчас 4942 рубля).

Текущий коридор был установлен в результате реформы ОСАГО, которая началась в январе прошлого года.

СТРАХОВОЙ ЛАНДШАФТ

По словам начальника управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгения Попкова, рост курса валют уже начал менять ландшафт моторного страхования.

"Первым делом автодилеры начали активно переписывать ценники на новые автомобили, cледом пойдут изменения в расценках на ремонт", — говорит он. Даже в современных моделях Lada доля иностранных компонентов доходит до 50%.

В каско эти внешние факторы уже спровоцировали рост тарифов – чтобы сохранить добровольное автострахование в плюсе, страховщики уже стали поднимать цену полисов. Та же участь ждет и ОСАГО. "Удорожание ремонта без коррекции на уровне базовых ставок приведет к тому, что убыточность по виду вырастет, а рентабельность упадет", – пояснил Попков.

КОРРЕКТИРОВКА ГРАНИЦ

Член правления "Росгосстраха" Евгений Ниссельсон считает, что вопрос о корректировке границ тарифного коридора направлен на поддержание рентабельности в сегменте ОСАГО. Именно из-за дисбаланса в системе, активности автоюристов и мошенников рынок продолжают покидать страховые компании, расширение доли ОСАГО отражается на существенном сокращении рентабельности даже крупных страховщиков.

Изменение цен на энергоносители и валютных курсов напрямую сказывается на российском авторынке, стоимость запчастей и ремонта неуклонно растет, пояснил эксперт.

По мнению Попкова, предложение ВСС – логичная предупредительная мера, которая позволит удержать систему ОСАГО в хрупком равновесии, с таким трудом достигнутом в последние годы.

В свою очередь автомобильный обозреватель Егор Васильев считает, что в силу специфики страхового бизнеса он время от времени и должен испытывать сложности — по экономическим или иным серьезным причинам, таким, как коронавирус, финансовая нагрузка на сектор страхования неминуемо возрастает, а сейчас именно такой период. Тем более, что даже в благополучное время страховщики не испытывали желания снижать ставки.

МИНИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ

Если инициатива страховщиков не будет одобрена ЦБ, страховые компании продолжат работу в рамках нынешнего коридора и будут, как и ранее, прибегать в разных регионах к различным корректировкам базовой ставки — как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

"Все зависит от убыточности, активности автоюристов и мошенников в том или ином регионе, потому что есть регионы с зашкаливающей убыточностью, и там у нас максимальный тариф, который поможет нам хоть как минимизировать потери", — объясняет Ниссельсон.

ПРОГНОЗ НА 2020-Й

Старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт рА" Ольга Любарская говорит, что в прошлом году рынок нащупывал равновесие между возможностью снижения стоимости полисов для клиентов и разумного роста убыточности по этому виду страхования. В этом же году из-за ослабления рубля стоимость ремонта автомобилей вырастет.

По мнению Ниссельсона, пока не очень понятно, какое влияние окажет нынешний экономический и эпидемиологический кризис на глобальный авторынок, как мировые автоконцерны отреагируют на перебои с поставками комплектующих из Китая — это прояснится через несколько месяцев, когда начнут иссякать складские запасы.

В то же время понятно, что предпосылок для роста авторынка в России нет, и, как следствие, нет предпосылок для рынка моторного страхования.

"При этом сохраняется тенденция на увеличение размера средней выплаты, расценки на работу растут, запчасти растут. Странно в такой ситуации ожидать, что тарифы не будут увеличиваться", — сказал он.

По словам Васильева, абсолютное большинство современных российских автопроизводителей используют импортные комплектующие.

Ситуация на рынке очень сильно скажется на стоимости запчастей, обслуживания и ремонта машин. "Правда, может получиться и так, что и страховка есть, и деньги посчитаны, а запчастей физически просто нет. Что тогда? То есть при возникновении глобального дефицита запчастей мы можем столкнуться с ситуацией, когда физически ремонт автомобиля будет невозможен. Получается, что сама услуга автострахования утрачивает смысл", — говорит эксперт.

На фоне падения мировых продаж автомобилей (почти на 20% по сравнению с февралем 2019 года) доходы в сегменте страхования автомобилей уменьшатся, подсчитал Никита Рябинин, глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group. Чтобы компенсировать эти потери, страховые компании могут увеличить стоимость тарифов, то есть переложить дополнительные расходы на потребителей.

"Но стоит учитывать, что ослабление курса рубля означает и падение реальных доходов населения, поэтому чрезмерное повышение стоимости услуг может привести к падению спроса на различные дополнительные опции", — cчитает он.