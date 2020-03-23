МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Субсидировать процентные ставки по кредитам в рамках проектного финансирования нужно максимально до уровня ключевой ставки ЦБ, тогда эта мера станет действенной в плане поддержки строительной отрасли, считают опрошенные РИА Недвижимость представители девелоперских компаний.

Правительство России готово субсидировать процентные ставки по кредитам застройщиков в рамках проектного финансирования в случае падения темпов продаж жилья. Кабмин опубликовал план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса.

Одной из предусмотренных правительством мер является субсидирование банковских ставок по кредитам застройщиков. Минстрою и Минфину поручено к 15 апрелю подготовить соответствующие правительственные акты. Кроме того, Минстрою до 15 апреля поручено разработать проект федерального закона о временном неприменении требования о включении строящихся многоквартирных домов в реестр проблемных в случае несоблюдения застройщиком сроков ввода или полугодовой задержки передачи жилья дольщикам.

КАРАНТИН ПРОТИВ ПРОДАЖ

Практически все собеседники агентства признаются, что снижения спроса сейчас не наблюдается, напротив, в последнее время произошел всплеск активности покупателей, во многом обусловленный колебаниями валют. При этом девелоперы понимают, что это кратковременный всплеск, а в дальнейшем продажи могут снизиться.

"К значительному снижению вплоть до полной остановки продаж может привести введение тотального карантина на передвижение людей", — опасается, в частности, исполнительный директор "Главстрой-Регионы" Игорь Панкин.

Самым серьезным образом на застройщиков и на рынок жилой недвижимости может оказать влияние возможное ограничение для населения посещения МФЦ или частичное их закрытие, дополняет коллегу директор по развитию ГК РКС Девелопмент Станислав Сагирян. "В случае приостановки деятельности многофункциональных центров встанут продажи новостроек. Это может привести к непоправимым последствиям для застройщиков, так как большинство объектов все ещё реализовывается без проектного финансирования", — поясняет он.

СКОЛЬКО СУБСИДИРОВАТЬ

Говоря о финансировании, застройщики в основном сетуют, что ставки по банковским кредитам сегодня обходятся в среднем в 10-12%. При этом имеются понижающие коэффициенты, применяемые при хороших продажах и наполняемости эскроу-счетов, тем не менее, кредиты ложатся тяжелым бременем на застройщиков, учитывая жизненный цикл проекта. Например, средний показатель в 5-7%, о котором говорит Центробанк, достигается именно в течение этого цикла, замечает директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов.

Нестабильность курса валют и прогнозы по повышению инфляции приведут к росту себестоимости проектов, и снижение процентной нагрузки за счет субсидирования ставки будет играть важную роль стабилизирующего фактора в этой ситуации, считает финансовый директор "Сити-XXI век" Дмитрий Соболев. "По нашим оценкам, эффективно сдерживать рост себестоимости могло бы субсидирование ставок в размере от 3% до 5%", — говорит он.

Финансовый директор ГК "Гранель" Дмитрий Адушев полагает, что застройщиков может поддержать снижение стоимости проектного финансирования до 6% годовых.

"Представляется целесообразным субсидировать основную ставку (которая применяется к части задолженности свыше суммы денежных средств на эскроу-счетах) в размере одной трети от ставки рефинансирования", — дополняет Цветов.

В пресс-службе группы "Эталон", отмечая, что субсидирование ставок по кредитам – одна из наиболее эффективных мер, которая поможет как крупным застройщикам, так и средним, полагают, что оптимальным может стать такое решение: ключевая ставка ЦБ РФ +2,5%, а превышение этой ставки субсидируется за счет государства.

ЛАЗЕЙКА ДЛЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ

Что касается временного неприменения требований о включении проблемных объектов в реестр, то данная мера также необходима, так как некоторые застройщики не смогут выполнить свои обязательства в полной мере в связи с форс-мажорной ситуацией на рынке (пандемия и экономические колебания), уверен Адушев.

Мера актуальна, но ее необходимо рассматривать в совокупности с неприменением штрафных санкций за просрочку передачи квартир, добавляет Панкин. При этом он отмечает, что непропорциональный перекос в последнее время в сторону увеличения прав участников долевого строительства по отношению к застройщикам повлек за собой развитие так называемого "потребительского терроризма" — злоупотребления своими правами.

В то же время руководитель службы заказчика группы компаний "Гарант БКЖС" Валентин Тарасов заявляет, что если отмену штрафов при просрочке (на срок менее шести месяцев) при условии ввода объекта в этом году еще можно считать мерой поддержки (карантин сотрудников, срыв поставок и т.п.), то временный мораторий на невключение объектов в перечень проблемных при просрочке более шести месяцев нецелесообразен. "Это лазейка для недобросовестных застройщиков, которым подвернулся повод уйти от ответственности за срыв сроков и ошибки в своих бизнес-моделях, откладывание оздоровления строительного рынка", — заявляет он.

"Исключить злоупотребление здесь будет сложно", — согласен президент группы ФСК Владимир Воронин.