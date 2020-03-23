МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американского автомобильного гиганта Ford Motor до "ВВВ-" с "ВВВ" с негативным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Ухудшение РДЭ Ford до "ВВВ-" с негативным прогнозом отражает обеспокоенность Fitch относительно влияния распространения коронавируса на финансовые показатели компании", — объясняет рейтинговое действие агентство.

При этом Fitch полагает, что компания на данный момент обладает достаточной финансовой гибкостью, но опасения вокруг длительности приостановки производства в сочетании со слабым спросом в условиях рецессии мировой экономики может оказать сильное влияние на кредитный профиль компании.

Агентство отмечает, что ухудшение рейтинга может последовать за приостановкой производства в США и Европе на протяжении нескольких месяцев. При этом агентство может пересмотреть прогноз по рейтингам на стабильный, если операции компании вернутся на прежний уровень во второй половине 2020 года.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 191 тысячи сотрудников по всему миру.