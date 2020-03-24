МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Роскачество рассказало об общих правилах безопасности, которые позволят свести к минимуму риск заразиться коронавирусом при походе в магазин и заказе продуктов.

Как говорится в сообщении организации, в сложившейся ситуации безопаснее заказывать еду, но из-за сверхвысокой нагрузки служб доставки, которые сейчас могут исполнять заказ через несколько недель, список покупок надо планировать с учетом потребностей через одну-две недели.

Для похода в магазин нужно выбрать время, когда там меньше всего людей, а расплачиваться — картой или приложением на смартфоне. Кроме того, вне дома надо использовать антисептические гели. Но и при заказе еды на дом надо понимать, что даже регулярная дезинфекция магазина и складов не гарантирует, что вирус не окажется на товаре, поэтому надо избегать передачи заказа из рук в руки и по возможности оплатить его заранее, указывают эксперты.

И в случае похода в магазин, и при онлайн-покупке стоит промыть упаковку товара водой с мылом (если она пластиковая, металлическая или стеклянная), а поверхности, на которые выкладывались продукты, лучше протереть. "Шанс, что вирус попадет на стол или кухонный гарнитур, минимален, но лучше и его свести к минимуму", — считают эксперты.

Роскачество рекомендует тщательно мыть овощи и фрукты. "Огурцы, помидоры, перец и зелень перед употреблением замачивайте в воде на 10-15 минут, затем тщательно промывайте под струей проточной воды. Огурцы с неровной поверхностью желательно тщательно промыть с использованием чистой кухонной щеточки под струей проточной воды. Что касается моющих средств, для мытья овощей со съедобной кожицей лучше использовать нейтральное мыло типа детского", — говорится в сообщении.