МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, который будет направлен на субсидирование затрат кредитных организаций, связанных с реализацией транспортных средств на льготных условиях, следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что проект направлен на оптимизацию и повышение эффективности реализации программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые входят в пакет так называемых адресных мер поддержки спроса на автомобили, и предусматривает ряд изменений условий реализации программ.

"В частности, предлагается распространить программу "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей. Мы также предлагаем увеличить максимальную цену автомобиля до 1,5 миллионов рублей — это позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек", – передал через пресс-службу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Кроме того, по его словам, для стимулирования спроса на экологический вид транспорта в массовом сегменте проектом предусмотрена скидка в размере 25% стоимости приобретаемого в кредит электромобиля.