МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) увеличила показатель EBITDA по МСФО в 2019 году на 18,1% по сравнению с предыдущим годом — до 26,746 миллиарда рублей, говорится в сообщении ритейлера.

Скорректированная чистая прибыль (чистая прибыль, скорректированная на убыток в ассоциированных и совместных предприятиях) повысилась на 44,8% и составила 11,178 миллиарда рублей. Выручка группы в прошлом году выросла на 3,6% — до 365,216 миллиарда рублей.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец 2019 года группа объединяла 1 038 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (73,5% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.). Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".