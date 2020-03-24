МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Volkswagen с 30 марта на две недели останавливает производство машин в России из-за нехватки компонентов, поставляемых с европейских заводов концерна, сообщил РИА Новости представитель концерна.

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года", — сказал собеседник агентства.

"Период приостановки производства будет квалифицироваться как простой и будет оплачиваться производственному персоналу согласно российскому законодательству и локальным нормативным актам компании", — добавил он.

Он отметил, что в настоящее время компания в состоянии обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей дилерам и клиентам.