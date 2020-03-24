МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. За Volkswagen, остановившим производство в России, последуют и другие производители – 100-процентной локализации нет почти ни у кого, а перебои с поставками автокомпонентов из Европы, судя по всему, будут продолжаться. В этой ситуации рост цен может остановить лишь падение спроса, которое уже прогнозируют эксперты.

Остановка автомобильных предприятий из-за коронавируса дошла и до нашей страны. Первым стал Volkswagen, который с 30 марта на две недели остановил производство машин в России из-за нехватки компонентов, поставляемых с европейских заводов концерна. Большинство из них Volkswagen закрыл на две-три недели.

Компания заверяет, что в настоящее время в состоянии обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей дилерам и клиентам. Опрошенные "Прайм" эксперты согласны с тем, что пока остановка производства Volkswagen в России никак не скажется на рынке.

"Ее объявили на две недели, а запасов на складах производителей как минимум хватит на два месяца", — пояснил аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

Остановка автогиантов в России началась именно с Volkswagen, поскольку его заводы сильнее прочих зависят от европейского импорта. У остальных есть возможность заменить комплектующие на российские или азиатские. Что касается других концернов, то все зависит от их цепочек поставок – насколько они завязаны на европейцев. Это, прежде всего, изначально европейские бренды – Renault, Peugeot, Skoda. В частности, PSA Group уже объявила, что закрывает свои крупные европейские заводы до 27 марта из-за коронавируса.

При этом многое зависит и от локализации – в частности, у Renault она составляет порядка 70%, поэтому проблем должно быть меньше, чем у других, добавил Беспалов.

По мнению замдиректора "Автостата" Сергея Удалова, за Volkswagen последуют и другие производители. "Подобные истории будут, поскольку, несмотря на заявления о росте локализации, на 100% не локализован никто. Исключением не является даже "АвтоВАЗ", кроме его старых моделей. Ряд комплектующих даже для тольяттинских новинок заказывают из Европы или из Китая, и если китайцы восстанавливаются, то в Европе процесс остановки только начинается", — комментирует он.

СПРОС VS ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, насколько умело Европа будет бороться с последствиями коронавируса. Если ситуация начнет развиваться по китайскому сценарию, есть надежда, что Европа справится с заболеванием и перезапустит заводы. Тогда никаких перебоев с поставками никто и не заметит. В любом случае, полного коллапса не произойдет – автомобилей хватит всем, прогнозирует Беспалов.

В ситуации сохранения на долгий срок неопределенности со сроком остановки европейских производств можно ожидать дефицита на авторынке. По данным "Автостата", россияне в преддверии обвала рубля приобрели на 12% больше импортных машин, чем год назад.

"То, что сейчас еще осталось на складах или будет произведено в ближайшее время, выберут еще по старым расценкам. Затем будет формироваться заказ на будущее – уже с учетом роста цен из-за падения рубля", — говорит Удалов.

В этом для производителей есть определенный плюс – когда начнется возобновление производства, они смогут не снижать цены, а повысить их в той степени, в какой это необходимо.

Единственное, что сможет контролировать подорожание – спрос, который также обрушится вместе с предложением. Агентство S&P из-за коронавируса ожидает снижения продаж легковых автомобилей в мире в 2020 году на 15%.

Причина – усиление темпов спада реальных доходов из-за карантина и остановки предприятий, а также ужесточение условий автокредитования. На фоне рекомендации ЦБ РФ предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам банки начнут компенсировать снижение финансового потока путем увеличения ставок и жесткого отсева потенциально рисковых заемщиков.

"Таким образом, восстанавливать все придется одновременно – и предложение, и спрос", — резюмирует Удалов. В противном случае, работает Volkswagen или нет, будет непринципиально. ​