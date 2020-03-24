ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. ООО "ПСМА Рус" в Калужской области приостановило производство автомобилей из-за нехватки поставляемых с заводов Европы деталей, сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях врио губернатора Калужской области Владислав Шапша. Кто следом за Volkswagen? Россию ждет массовая остановка автозаводов

Ранее сообщалось, что в связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года.

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых европейскими автозаводами, калужские предприятия компаний ООО "Фольксваген Групп Рус" и ООО "ПСМА Рус Групп" временно приостанавливают производство автомобилей… На "ПCMA Рус Групп" линии брендов ПСА (Peugeot, Citroen, Opel) — с 1 по 5 апреля, с 6 по 10 апреля завод будет находиться в коллективном отпуске", — написал Шапша, отметив, что сборку автомобилей моделей Mitsubishi на предприятии продолжат.

"Указанные периоды на предприятиях будут квалифицироваться как простои и оплачиваться сотрудникам согласно российскому законодательству и локальным нормативным актам компаний", — подчеркнул Шапша.

ООО "ПСМА Рус" — совместное предприятие Группы PSA Peugeot Citroen (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%). По данным инвестиционного портала Калужской области, завод работает на территории индустриального парка "Росва" с апреля 2010 года, объем инвестиций в проект составил 16 миллиардов рублей.