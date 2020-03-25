МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Сейчас по всему миру за границей находится примерно 45 тысяч российских туристов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"За рубежом на начало недели находилось порядка 90 тысяч российских туристов. Сейчас там их осталось уже гораздо меньше. Примерно половина", — сказала она, выступая на брифинге "Граница на замке. Как борются с коронавирусом туроператоры".

Ранее Ростуризм на фоне распространения коронавируса рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок за пределы РФ до нормализации эпидемиологической обстановки. По данным ведомства, большинство российских туристов возвращаются из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Турции.