МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Сервис доставки продуктов iGooods ожидает двукратного рост спроса на доставку продуктов на следующей неделе, которая будет выходной в РФ, сообщил РИА Новости управляющий и сооснователь iGooods Григорий Кунис.

В обращении к россиянам в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин в среду объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы.

"Сервис iGooods продолжит работу и в выходную неделю. Мы ожидаем, что на следующей неделе спрос на доставку продуктов может подскочить в два раза от нынешнего высокого уровня спроса. По прогнозам, это будет соответствовать пику, который пришелся на прошлый вторник (17 марта), когда люди массово закупались продуктами длительного пользования", — сказал Кунис.

Он отметил, что из-за растущего спроса сервис предпринял ряд дополнительных мер. "Компания перешла на новые серверы, которые способны выдержать нагрузку в четыре раза выше существующей. Таким образом, технически iGooods способен обрабатывать 20 тысяч заказов в сутки.

"Продолжается процесс найма сотрудников", — добавил собеседник агентства.

В планах компании — довести штат работников до 3 200 курьеров и закупщиков. "Сервис не будет повышать минимальную цену заказа. Если клиенту-пенсионеру нужно заказать продукты на 1 500 рублей, мы не будем его вынуждать делать более дорогостоящий заказ", — указал Кунис.