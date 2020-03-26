МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Убытки авиакомпаний РФ от выполнения вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей в сутки, говорится в письме президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову (опубликовано на сайте ассоциации).

"В связи с тем, что указанные рейсы выполняются с односторонней загрузкой, прямой убыток авиакомпаний по каждому такому рейсу по оценкам экспертов АЭВТ составляет до 2,5 миллионов рублей при выполнении рейса на узкофюзеляжном самолете и до 4-5 миллионов рублей при выполнении рейса на широкофюзеляжном самолете. В настоящее время выполняется до 200 таких рейсов в сутки, что приводит к дополнительным прямым убыткам для российских авиакомпаний в размере не менее 500 миллионов рублей ежесуточно", — говорится в письме.