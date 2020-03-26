МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Крупнейшие международные рейтинговые агентства Moody's, Fitch и S&P Global Ratings (S&P) из-за вспышки коронавируса пересматривают рейтинги многих крупных автоконцернов, следует из пресс-релизов агентств.

Так, Moody's понизило рейтинг Toyota Motor до уровня "А1" с "Аа3", рейтинги Honda Motor до "А3" с "А2", а также рейтинг Nissan Motor до "Baa3" с "Baa1". Агентство также рассматривает вероятность дальнейшего понижения их рейтингов.

Тем временем, другое рейтинговое агентство, S&P, может предпринять аналогичные действия по отношению к корпорациям Nissan Motor и Toyota Motor, поместив их рейтинги в список на пересмотр с возможным понижением. На данный момент долгосрочные кредитные рейтинги дефолта эмитента корпораций находятся на уровнях 'BBB+' и 'AA-' соответственно. Агентство отмечает, что решит вопрос с пересмотром после анализа финансовых результатов компаний за прошлый год и оценив перспективы их показателей.

Кроме того, оба агентства понизили и поместили в списки на пересмотр с возможным понижением рейтинги Ford. Moody's понизило рейтинг старшего долга Ford до Ba2 с Ba1, S&P — долгосрочный кредитный рейтинг эмитента до "BB+" с BBB-. А ранее и рейтинговое агентство Fitch также понизило рейтинг Ford, до "ВВВ-" с "ВВВ".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

"Быстрое и расширяющееся распространение вспышки коронавируса, ухудшение перспектив мировой экономики, падение цен на нефть и снижение цен на активы создают серьезный и обширный кредитный шок во многих секторах, регионах и рынках", — отмечает Moody's. Автомобили — один из секторов, наиболее сильно пострадавших от этого шока, учитывая его чувствительность к потребительскому спросу. Ранее S&P опубликовало прогноз, в котором из-за пандемии ожидает снижения продаж легковых автомобилей в мире по итогам текущего года примерно на 15%.