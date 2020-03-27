МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" отзывает 381 автомобиль Lada Vesta в России из-за возможных проблем с кузовом, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2019 года по настоящее время.

"Причиной отзыва транспортных средств является проверка соответствия комплектации обивки центральной стойки кузова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех транспортных средствах будет выполнена замена обивки центральной стойки кузова.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта. Все работы будут бесплатными для владельцев.