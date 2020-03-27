МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) французской Renault S.A. до "ВВ+" с "ВВВ-" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Ухудшение рейтинга отражает наше мнение о том, что пандемия COVID-19 будет влиять на прибыль и денежные потоки Renault в 2020 году", — объясняет рейтинговое действие агентство. Fitch также считает, что коронавирус существенно затруднит восстановление кредитных показателей группы.

По словам агентства, его текущий базовый сценарий предполагает глобальный экономический спад в следующем квартале, который окажет существенное влияние на продажи автомобилей. При этом Fitch ожидает восстановления продаж во втором полугодии и в 2021 году, но до более низкого уровня, чем ожидалось ранее.

Негативный прогноз также отражает риски дальнейшего ухудшения кредитного профиля Renault и влияние распространения коронавируса на продажи автомобилей. Более сильное падение роста продаж, которое ухудшить финансовые показатели компании, может привести к снижению рейтинга Renault еще на одну ступень.

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. В альянс Renault-Nissan-Mitsubishi входит российская группа "АвтоВАЗ".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.