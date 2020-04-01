МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Сервис "Яндекс.Такси" запустил доставку продуктов из сети магазинов "ВкусВилл", ведет переговоры с другими ритейлерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

В "Яндекс.Такси" отметили, что в марте компания провела успешное тестирование сервиса вместе с командой "ВкусВилл". "По нашим данным, сейчас около 93% продуктов из магазинов этой сети доставляются не более чем за 40 минут с момента оплаты", — отметили в компании.

Там уточнили, что компания ведет переговоры с другими крупнейшими ритейлерами – не только продуктовыми – об организации доставки на базе инфраструктуры "Яндекс.Такси".

"Спрос на доставку самых разных товаров – продуктов, лекарств, хозяйственных товаров – стремительно растет. Люди вынуждены оставаться дома, поэтому нагрузки на логистические мощности ритейлеров выросли, и мы видим потребность в быстрой организации доставки в кратчайшие сроки. Технологии логистики "Яндекса" применяются и в "Такси", и в "Яндекс.Еде", и "Лавке". Мы готовы помогать и другим организациям в сложившихся условиях", — сказали в пресс-службе компании.

А в "Яндекс.Еде" теперь можно заказать продукты из продовольственных магазинов, первым партнером проекта стала розничная сеть "Азбука вкуса", сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса доставки.

"Новая услуга поможет покупателям оставаться дома, пока действует режим самоизоляции. Все необходимое курьеры "Яндекс.Еды" доставят до двери за полчаса. Заказать можно как готовую еду с собственной фабрики-кухни "Азбуки Вкуса", так и продукты – молоко, хлеб, воду, мясо, рыбу, овощи, фрукты, предметы гигиены, корм для животных и даже детские игрушки. Все товары сгруппированы по категориям, чтобы пользователи легко могли найти то, что ищут", — уточнили в компании.

Собирают заказы сотрудники магазинов, в которых появились стойки для бесконтактной передачи заказа курьерам. Ограничений по сумме заказа или количеству товаров в корзине нет. Чтобы доставка оставалась быстрой, заказы будут доставлять в радиусе 2,5 километра от магазина.

Заказ уже можно сделать из 9 магазинов сети в Москве. В ближайшие недели доставка заработает из 126 магазинов "Азбуки Вкуса" в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость доставки определяется динамически, в зависимости от ряда факторов, в том числе текущего спроса. Сделать заказ и оплатить его картой или с помощью ApplePay можно в мобильном приложении "Яндекс.Еды" или на сайте сервиса.

Все заказы в сервисе доставляются бесконтактно. Курьер кладет заказ на термосумку и отходит на несколько метров, пока клиент забирает пакеты. Курьеры проходят регулярный контроль температуры. Если температура повышена, доставщика снимут со смены, вернуться на доставку можно будет уже после полного выздоровления со справкой врача, отметили в компании.

Ранее в среду компания заявила о готовности в ближайшее время организовать доставку безрецептурных лекарств из крупнейших аптечных сетей России – Госдума приняла в среду закон, разрешающий онлайн продажу лекарств.

В "Яндекс.Такси" также ранее заявляли, что в период снижения пассажирских перевозок доставка станет драйвером роста заказов и увеличит заработок водителей.