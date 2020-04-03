МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. "Камаз" с понедельника, 6 апреля, возобновит производство, часть персонала выйдет на работу, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что такое решение было принято гендиректором компании после консультаций с руководством республики Татарстан и федеральными органами.

"Функционирование "Камаза" позволит обеспечить адекватное реагирование на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, стабилизировать социальную обстановку, не допустить повышения уровня криминогенной обстановки и минимизировать экономические последствия от введения ограничительных мер, но главное – обеспечит транспортную безопасность страны", — прокомментировал возобновление производства гендиректор компании Сергей Когогин.

"Выпуск автотехники "Камаз", столь необходимой для народного хозяйства страны, — это весомый вклад компании в общую борьбу с коронавирусом", — подчеркнул он.

По данным "Камаза", на его долю приходится более половины всего автопарка грузовиков страны. "Автомобили "Камаз" разных модификаций обеспечивают транспортную безопасность страны и бесперебойное функционирование социально значимых служб, в том числе правоохранительных органов, подразделений МЧС, скорой медицинской помощи и коммерческих перевозок. В условиях распространения коронавируса и принятых мер по самоизоляции населения техника "Камаз" становится жизненно важным фактором развития страны", — считает компания.

"Камаз" является градообразующим предприятием полумиллионного города Набережные Челны, его остановка негативно сказывается на социально-экономической обстановке в городе и пополнении городского и регионального бюджетов. Всё это требует возобновления работы предприятия", — также отмечается в сообщении.

"Камаз" отдает себе отчет, что ситуация с распространением коронавируса в целом продолжает оставаться сложной и требует дополнительных мер безопасности в отношении персонала и будучи одним из первых в стране предприятий, принявших серьёзные меры профилактики против пандемии, усиливает их. Так, дополнительно к ранее принятым мерам в виде ежедневных осмотров работников, проведения дезинфекции мест общего пользования и транспорта, используемого для доставки работников, планируется организовать дистанционную работу персонала в тех случаях, когда это допустимо, а также будет введён гибкий график начала работы производств и разведение входящих на предприятие потоков работников.