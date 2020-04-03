МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин дал поручение кабмину организовать тестирование и поэтапный допуск на дороги страны беспилотных автомобилей. Путин в пятницу проведет совещание по нефти

На сайте Кремля опубликован перечень поручений по результатам встречи президента с ведущими российскими инвесторами.

"Правительству Российской Федерации: с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества в целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах Российской Федерации", — говорится в перечне.

Срок исполнения поручения президента — 31 мая текущего 2020 года.

ИНВЕСТИЦИИ ГОСКОРПОРАЦИЙ

Еще одно поручение Путина кабмину и Банку России — представить предложения по увеличению объема инвестиций госкорпораций и компаний с госучастием в венчурные фонды.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и акционерным обществом "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" … представить предложения по созданию механизмов, позволяющих увеличить объем инвестиций государственных корпораций и компаний с государственным участием в венчурные фонды, в том числе за счет возможного инвестирования средств специализированным фондом в иные венчурные фонды, а также по возможности создания совместных венчурных фондов", — говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами.

Глава государства поручил проработать вопрос о повышении уровня защиты инвесторов закрытых паевых инвестиционных фондов, финансирующих инвестиционные проекты в РФ, в том числе в рамках функционирования специальных административных районов на территориях острова Русский (Приморский край) и острова Октябрьский (Калининградская область).

Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2020 года, ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

ДЕНЬГИ НПФ

Президент поручил ЦБ РФ и правительству проработать вопрос о размещении средств негосударственных пенсионных фондов в фонды прямых и венчурных инвестиций.

"Рекомендовать Банку России совместно с правительством Российской Федерации проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций", — говорится в документе.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 мая 2020 года.