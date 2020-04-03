МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Банк России разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, но с условием, что они будут предоставлены не более чем через месяц после снятия ограничительных мер по коронавирусу, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается деятельности страховых компаний, Банк России рекомендует заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца после снятия ограничительных мер", — сказала она.