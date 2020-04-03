МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Список системообразующих организаций и предприятий России, которым государство может оказывать поддержку на фоне текущего кризиса с коронавирусом, впервые пополнили не только авиакомпании, но и три туроператора, работающие на рынке круизного туризма страны, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В Ассоциации напомнили, что правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики, возглавляемая вице-премьером Андреем Белоусовым, утвердила новый перечень системообразующих организаций, у которых государство будет отслеживать финансовое состояние для возможного оказания поддержки.

По сравнению с последним списком, который формировался в 2015 году (199 компаний), новый список расширился более чем втрое – в нем 646 организаций, поделенных по сферам деятельности.

"Попавшие в список организации будут проходить постоянный мониторинг финансово-экономического состояния и получат возможность господдержки в случае необходимости, а также, по всей видимости, попадут в число тех компаний, для которых предусмотрен мораторий на банкротство в ближайшие полгода", — проинформировали в АТОР.

"Здесь 8 авиакомпаний ("Волга-Днепр", авиакомпания "Россия", "Уральские авиалинии", "Победа", UtAir, S7, "Аэрофлот", "ЮАэро"), 8 аэропортов, в том числе все три московских авиаузла, "Пулково" и аэропорты "Базэл Аэро". Кроме них, в "транспортном" списке есть и три туроператора. Это речные круизные туроператоры-члены АТОР: "Мостурфлот" и "ВодоходЪ", а также речной туроператор "Донинтурфлот", — уточнили эксперты.

Заместитель генерального директора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова считает, что три судоходные компании, попавшие в данный список, являются крупнейшими в РФ речными круизными туроператорами, имеют большую численность работающих сотрудников, работают в разных регионах страны. Именно они перевозят основной поток российских и иностранных круизных туристов в круизах по России.