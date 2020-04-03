МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Группа Sollers Вадима Швецова рассчитывает возобновить производство машин на следующей неделе, завод Mazda Sollers уже получил разрешение местных властей на это, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Предприятия группы Sollers рассчитывают возобновить производство в течение предстоящей недели. Обращения с просьбой приступить к работе при условии соблюдения всех санитарных норм Роспотребнадзора направлены региональным органам власти. Завод Mazda Sollers уже получил соответствующее разрешение от правительства Приморского края, сборка автомобилей во Владивостоке возобновится 6 апреля. В ближайшие дни рассчитываем получить необходимые подтверждения по остальным заводам группы", — сказал собеседник агентства.

"При этом УАЗ и Ford Sollers незамедлительно приступят к производству автомобилей скорой медицинской помощи класса С для нужд регионов согласно распоряжению правительства", — добавил он.