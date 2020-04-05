МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Отмена ввозных пошлины для ряда товаров, в том числе медицинских, на территорию ЕАЭС вряд ли снизит цены на них, но смягчит рост, поделился мнением с РИА Новости заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Товары для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 можно беспошлинно ввозить на территорию ЕАЭС с 3 апреля до 30 сентября. В перечень позиций, на которые распространяется льгота, вошли боксы для транспортировки пациентов, респираторы, маски, защитные очки, пульсометры, вакцины, бинты, марля, бахилы и ряд других товаров.

Также с 1 апреля до 30 июня пошлины отменены для товаров "критического импорта": ряда сельскохозяйственных и продовольственных товаров, а также для некоторых лекарств и медтоваров. Как поясняла Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), в список включены те позиции, по которым в ЕАЭС может наблюдаться повышенный спрос или дефицит в краткосрочной перспективе.

"Что касается цен, то снятие пошлин вряд ли на них повлияет в сторону снижения, однако сокращение или недопущение дефицита смягчит их рост", — сказал эксперт.

Он объяснил, что отмена пошлин даст не только финансовый стимул, но и сократит документооборот при оформлении товара, что позволит также снизить затраты времени. "Теперь мы, по сути, получаем зеленый коридор на ввоз товаров, пользующихся повышенным спросом, задержка поставки которых в сложившейся ситуации крайне нежелательна", — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.