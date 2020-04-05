Минэкономразвития рассказало об оценке финансового состояния системообразующих компаний
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Порядок проведения мониторинга финансово-экономического состояния российских системообразующих организаций подготовлен и направлен в заинтересованные органы власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
"Порядок проведения мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций подготовлен и направлен на согласование в ответственные федеральные органы исполнительной власти", — говорится в сообщении пресс-службы.
В соответствии с распоряжением правительства Минэкономразвития совместно с Минпромторгом и Минэнерго РФ должны были утвердить такой порядок ко 2 апреля.
Кроме того, как отметили в Минэкономразвития, министерство подготовило обновленный перечень системообразующих предприятий, который базируется на предыдущем списке компаний (в него включены 646 организаций).
"Дополнительно в нем были отражены предложения отраслевых министерств, институтов развития и ассоциаций. Уточненный перечень системообразующих предприятий в настоящее время находится в процессе обсуждения", — заключили в Минэкономразвития.
Ранее в воскресенье в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что окончательный список системообразующих российских предприятий будет утвержден 10 апреля.
Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие.
https://1prime.ru/business/20200405/831207850.html