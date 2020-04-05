МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Порядок проведения мониторинга финансово-экономического состояния российских системообразующих организаций подготовлен и направлен в заинтересованные органы власти, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.

"Порядок проведения мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций подготовлен и направлен на согласование в ответственные федеральные органы исполнительной власти", — говорится в сообщении пресс-службы.

В соответствии с распоряжением правительства Минэкономразвития совместно с Минпромторгом и Минэнерго РФ должны были утвердить такой порядок ко 2 апреля.

Кроме того, как отметили в Минэкономразвития, министерство подготовило обновленный перечень системообразующих предприятий, который базируется на предыдущем списке компаний (в него включены 646 организаций).

"Дополнительно в нем были отражены предложения отраслевых министерств, институтов развития и ассоциаций. Уточненный перечень системообразующих предприятий в настоящее время находится в процессе обсуждения", — заключили в Минэкономразвития.

Ранее в воскресенье в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что окончательный список системообразующих российских предприятий будет утвержден 10 апреля.

Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие.