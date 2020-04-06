ЛОНДОН, 6 апр — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в Великобритании в марте упали на 44,4% по сравнению с данными за март 2019 года из-за коронавируса и введенных ограничений, следует из данных, приведенных Британским обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В марте объем продаж составил 254 684 автомобиля, что является самым низким результатом с конца 90-х годов.

"Продемонстрированные показатели упали ниже, чем во время финансового кризиса 2009 года", — прокомментировал статистку глава SMMT Майк Хоуз.

Он также отметил, что пока сложно делать какие-либо долгосрочные прогнозы по текущей ситуации.

"Как долго рынок останется в тупике, неизвестно, но он снова откроется, и товары будут на нем. Тем временем мы будем продолжать работать с правительством, чтобы сделать все возможное, чтобы тысячи людей, занятых в этом секторе, были готовы к работе, и Британия могла вернуться к производству", — подчеркнул он.

SMMT в марте выпустило прогноз, согласно которому производство автомобилей в Великобритании в 2020 году может сократиться на 200 тысяч штук, или на 18%, до уровня чуть ниже 1,1 миллиона штук из-за коронавируса.