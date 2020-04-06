МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Табачные компании возобновляют работу в России своих производственных площадок, которые временно прекратили функционировать во время нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса, сообщили РИА Новости представители компаний.

Вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко на прошлой неделе сообщил, что компания возобновила производство табачной продукции на фабрике в Краснодаре. "Фабрика АО "Филип Моррис Ижора" в Ленинградской области сегодня возобновила свою работу на основании постановления правительства Ленинградской области от 3 апреля", — рассказал Слипченко в понедельник.

Представитель Imperial Tobacco сообщил РИА Новости, что снова работает фабрика компании в Волгограде. Директор "БАТ" по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия, Беларусь Яна Гуськова указала, что некоторые субъекты РФ внесли табачную продукцию в список товаров первой необходимости, однако со стороны руководства Санкт-Петербурга такого решения не последовало.

"Сегодня утром мы получили официальную информацию о разъяснениях, данных министерством сельского хозяйства, которые прямо указывают на то, что табачное производство не должно останавливаться. Таким образом, являясь непрерывно действующим предприятием, обеспечивающим рынок продукцией повышенного повседневного спроса, фабрика "БАТ-СПб" возобновит свою работу с завтрашнего утра", — сообщила РИА Новости Гуськова.

Директор по работе с органами госвласти JTI Россия Василий Груздев указал, что на сегодняшний день, в соответствии с принятыми региональными органами власти решениями, компания возобновила работу фабрики "Донской табак" в Ростове-на-Дону. Два других завода JTI — в Липецкой и Ленинградской областях — готовятся к возобновлению производства.

"Что касается крупнейшей фабрики JTI в России — "Петро", расположенной в Санкт-Петербурге, то решение пока не принято, так как сейчас мы внимательно изучаем последнее постановление правительства Санкт-Петербурга и разъяснения к нему с точки зрения возможности возобновления работы предприятия", — добавил Груздев.

Вице-премьер Виктория Абрамченко на прошлой неделе рекомендовала региональным властям включить табачную продукцию в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Работники организаций, которые обеспечивают население такими товарами, могут работать во время нерабочих дней в стране. Кроме того, Минсельхоз РФ направил регионам письмо, обратив внимание, что ряд организаций, в том числе осуществляющих производство, обращение и хранение табачной продукции и сырья, могут работать в рамках указа во время нерабочих дней.