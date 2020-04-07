МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России в январе-марте 2020 года составил 1,205 миллиона единиц, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"По итогам трех первых месяцев 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 миллион 205,2 тысячи единиц. Это на 6% больше, чем за январь-март прошлого года", — говорится в сообщении.

В марте 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 431,4 тысячи единиц, что на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. "Первенство на вторичном рынке страны по-прежнему принадлежит отечественной марке Lada, на долю которой в прошлом месяце пришлось около четверти от общего объема (23,5%). В количественном выражении это составило 101,6 тысячи штук, что на 6% ниже результата годичной давности", — отмечает агентство.

Лучшей среди иномарок остается японская Toyota, объем перепродаж которой в марте составил 49,9 тысячи экземпляров (рост на 3,4%). Третьим стал еще один бренд из Японии — Nissan, который продемонстрировал рост на 2%, до 25,2 тысячи единиц. "Автостат" отмечает, что в топ-5 также вошли корейские марки Hyundai (23,4 тысячи штук; рост на 7,2%) и KIA (22,9 тысячи штук; максимальный в десятке лидеров рост на 15,7%). Эксперты отмечают, что больше половины (шесть) брендов, вошедших в первую десятку, демонстрируют положительную динамику вторичного рынка. Так, французский Renault также показал рост — на 11,1%.

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в марте 2020 года снова стал хэтчбек LADA 2114 "Самара". Объем его перепродаж составил почти десять тысяч экземпляров, несмотря на падение на 11,2%. Перепродажи Ford Focus составили 9,9 тысячи единиц, снизившись на 5,1%. Третью строчку занял Hyundai Solaris, объем вторичного рынка которого увеличился на 14,4% и достиг 9,1 тысячи машин. Замыкают первую пятерку KIA Rio (9 тысяч авто; рост на 22,7%) и LADA 2107 (8,4 тысячи авто; снижение на 9,2%).

По оценке аналитиков, среди моделей, вошедших в топ-10, семь находятся "в минусе". Самое сильное падение рынка здесь демонстрирует LADA 2110 — на 18,3%, а наилучший рост — KIA Rio — на 22,7%.