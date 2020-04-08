МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla снизит зарплату всем сотрудникам, а часть из них отправит в неоплачиваемый отпуск на период закрытия своих производственных мощностей в США из-за вспышки коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письма сотрудникам компании.

"В США зарплата рядовых работников будет сокращена на 10%, зарплаты директоров — на 20%, а зарплаты вице-президентов — на 30%. Сопоставимые сокращения будут осуществляться за рубежом", — пишет агентство.

Компания, которая 24 марта приостановила производство на своих заводах в Сан-Франциско и в Нью-Йорке, сообщила, что эти решения приняты в рамках мер по управлению затратами и достижению долгосрочных планов. При этом Tesla заявила, что планирует возобновить работу в обычном режиме 4 мая.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.