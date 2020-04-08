МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам первого квартала составил 17,3 тысячи единиц, что на 1,1% меньше, чем в январе-марте прошлого года, следует из данных аналитического агентства "Автостат", составленных на основе регистраций транспортных средств.

При этом в марте 2020 года объем рынка новых грузовиков в России снизился на 18% в годовом выражении и составил 5,5 тысячи единиц, подсчитали аналитики.

"Лидерство среди марок на этом рынке по-прежнему удерживает российский "Камаз". На долю этого бренда в марте пришлось более трети (34,2%) от общего объема, что составляет 1 879 экземпляров (-24,8%). Второе место в рейтинге занял другой отечественный бренд – "ГАЗ". Его рыночный объем упал еще сильнее – на 32,8%, до 518 автомобилей. Далее следуют шведский Volvo (422 штуки; —27,5%) и российский "Урал" (330 штук, +39,2%). Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента вошла и шведская Scania (324 штуки; —17,1%)", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечают эксперты, абсолютное большинство брендов-лидеров (9 из 10) по итогам марта 2020 года демонстрируют рыночное падение. Наибольший спад зафиксирован у "ГАЗа" (-32,8%), а единственным в рейтинге брендом с положительной рыночной динамикой оказался российский "Урал" (+39,2%).