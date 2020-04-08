МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России увеличились в марте на 4% в годовом выражении — до 162,3 тысячи единиц, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

"Март оказался сильным месяцем с неожиданным ростом продаж на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что в итоге привело к увеличению объема рынка на 1,8% в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года", — приводится в сообщении комментарий председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля.

"Многие бренды в марте даже показали двузначный рост. Это сильное начало года, к сожалению, не отражает реальную тенденцию, а скорее связано с ожидаемым из-за ослабления валюты искусственно вызванным повышением мартовских продаж. В конце марта продажи автомобилей и дилерские операции были резко прерваны в связи с мерами, связанными с ситуацией с COVID-19", — отметил он.

По его словам, АЕБ уже обратилась в правительство с предложением мер господдержки автомобильной промышленности. "Многие производители также разрабатывают комплексные меры поддержки своих дилеров, направленные на обеспечение будущих деловых операций", — добавил Штэрцель.

В целом статистика продаж отражает разнонаправленную динамику по брендам, в том числе занимающих лидирующие позиции на рынке. Так, "АвтоВАЗ", традиционно занимающий первую строчку рейтинга, снизил продажи на 3% за март и первый квартал, однако по-прежнему значительно опережает конкурентов. Его ближайшие преследователи — Kia и Hyundai — показали слабо отрицательную и нулевую динамику в прошедшем квартале, свидетельствует статистика АЕБ. В то же время, находящиеся строчками ниже Renault и Toyota смогли в январе-марте нарастить продажи на 9% и 26% соответственно.

Также, продолжается активная экспансия китайских брендов на российский авторынок. И если раньше трехзначные цирфы роста продаж можно было объяснить низкими стартовыми значениями, то теперь тот же Haval (дочерняя компания Great Wall) растет на 179% в первом квартале уже от 1,5 тысячи проданных годом ранее машин. Значительных успехов также добились Geely, Chery и Changan, но уже с более низких базовых значений.