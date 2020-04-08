МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. "Дочка" китайского автогиганта Great Wall Haval первой из иностранных автоконцернов возобновляет производство автомобилей в Тульской области, следует из сообщения компании в Instagram.

"С сегодняшнего дня Haval возобновляет работу своего завода в Туле. Мы обеспечиваем беспрецедентные меры безопасности для наших сотрудников, клиентов и партнеров. 24 часа 7 дней в неделю мы следим за тем, чтобы соблюдался специально разработанный комплекс профилактических мер", — говорится в сообщении китайской компании в Instagram.

До этого 8 апреля калининградский "Автотор" сообщил, о возобновлении сборки машин. В остальном же, иностранные автоконцерны, ведущие сборку в России, предпочитают пока сохранять режим нерабочего времени на своих заводах, следует из данных Nissan, Toyota, Renault.

Предприятия Volkswagen приостановили работу еще 30 марта на две недели в связи с нехваткой компонентов из Европы. Представитель компании говорит, что европейские заводы, выпускающие комплектующие, обещали запуститься не ранее 19 апреля. По той же причине PSA приняла решение временно приостановить сборку своих автомобилей на заводе "ПСМА Рус" (Peugeot-Сitroen-Mitsubishi) в Калужской области с 1 по 3 апреля включительно, а с 6 по 10 апреля включительно ПСМА будет в коллективном отпуске.