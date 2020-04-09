МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Центр цифровой экспертизы "Роскачества" проанализировал рынок фрилансовых услуг в России в настоящее время, которые дают возможности гражданам онлайн-заработка в условиях работы из дома. Об этом "Роскачество" сообщает в четверг.

"Развитие интернета определяет профессии будущего, поэтому сегодня "люди онлайна" – блогеры, таргетологи, SMM-менеджеры и web-дизайнеры – не сидят без дела, а продолжают работать и зарабатывать, некоторые – даже больше, чем до начала кризиса", – пояснил замглавы "Роскачества" Илья Лоевский.

Он считает, что настоящее время, когда в стране введен период самоизоляции, можно рассматривать как время возможностей. Наиболее актуальная из них сейчас, это научиться использовать современные технологии и, возможно, начать на этом зарабатывать.

Вот список востребованных профессий в настоящее время, которым можно обучиться и зарабатывать не выходя из дома:

Таргетолог. Это специалист, который правильно настраивает и корректирует рекламу в случае ее недостаточной эффективности.



SMM-специалист — занимается продвижением компании, ее бренда, товаров и услуг в социальных сетях.

Web-дизайнер сейчас необходим любой компании, которая настроена на онлайн-продажи, нужен как минимум интернет-cайт. За один одностраничный сайт, как правило, готовы заплатить от 5 000 до 15 000 рублей.

Копирайтер — еще одна достаточно востребованная специальность в интернете.

"Таргетолог может брать за свои услуги от 5000 рублей в месяц за базовый таргет и до 300 тысяч рублей за сложные проекты с большими бюджетами. Некоторым удается вести 5-6 клиентов", — пишет Роскачество.

Начинающий SMM-специалист может зарабатывать от 5 000 до 25 000 рублей в месяц. Web-дизайнера за один одностраничный сайт может получить от 5 000 до 15 000 рублей. Средняя цена за пост копирайтера составляет 3 тысячи рублей.