МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Лучшим автомобилем в мире оказался кроссовер, который производит южнокорейская компания.

Как пишет издание motor.ru, это автомобиль Kia Telluride.

Победитель — Kia Telluride — продается далеко не во всех странах. В частности, российские дилеры его не поставляют.

Этот большой кроссовер дебютировал в начале прошлого 2019 года. Он оснащен 3,8-литровым двигателем мощностью 295 лошадиных сил. Стандартно модель предлагается только с передним приводом, но опционально можно заказать полноприводную машину.

В шорт-лист премии World Car of the Year-2020 (Всемирный автомобиль года – 2020) помимо кроссовера Kia Telluride также вошли две модели японского производителя Mazda: это машины CX-30 и Mazda3.

Kia и Mazda победили и во второстепенных номинациях. Например,

"Городским автомобилем года" стал электрокар от Kia — Soul EV.

Мazda3 получила приз за лучший дизайн.

Сразу две премии — "Премиальный автомобиль года" и "Спорткар года", получил Porsche Taycan.

Первоначально итоги конкурса World Car of the Year-2020 должны были подвести в рамках международного автосалона в Нью-Йорке. Но выставку отменили из-за пандемии коронавируса в последний момент. По этой же причине отменили моторшоу в Пекине и Женеве. Пекинский автосалон не отменили, но его перенесли на осень, с 26 сентября по 5 октября.