АФИНЫ, 11 апр — ПРАЙМ. Прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно, поскольку неизвестно, когда закончится пандемия коронавируса, но в июне туризм вряд ли будет, считает управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.

Харитидис считает, что некоторые отели в этом году не откроются, возможна волна банкротств небольших турагентств, а туристический бизнес вынужден будет сокращать работников.

В последние годы Грецию ежегодно посещают более 30 миллионов туристов, в 2019 году доходы от туризма составили 19,5 миллиарда евро. В этом году из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до конца апреля закрыты гостиницы, предприятия общественного питания, музеи, археологические памятники, прервано авиасообщение.

"Никто не знает, как у него дела, пока не закончится вся эта ситуация. Никто толком ничего не знает и сказать не может. Однозначно понятно всем, что и в июне туризм вряд ли будет. Хотя Германия и английские туроператоры объявляют программы с середины июня, но надо понимать, что все зависит от ситуации не только в твоей стране, но от того, как будут открываться границы, между какими странами. Все прогнозы сейчас очень неблагодарные", — сказал Харитидис в интервью РИА Новости.

Харитидис сообщил, что некоторые предприниматели считают вообще нецелесообразным открываться в этом году.

"Несколько дней назад было совещание между ассоциациями отельеров и турагентств, туроператоров, были и представители немецких компаний, в частности, TUI (одна из крупнейших в мире туристических компаний – ред.). И мнения расходятся. Кто-то считает, что в середине июня сезон будет постепенно начинаться, в июле начнет набирать обороты и в августе нормально будет. Кто-то считает, что нецелесообразно вообще даже открываться в этом году, так как непонятно что будет, как люди будут ездить и что будет, если прилетит кто-то заболевший и что будет в этом случае с отелями", — сказал специалист.

По его словам, все понимают, что государства не могут вечно существовать закрытыми.

На совещании отельеров и туроператоров все склонялись к тому, что если туристический сезон в этом году будет, то он начнется в промежутке с середины июня до начала июля, сообщил Харитидис.