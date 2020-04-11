МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Росавиация подтверждает перенос вывозного рейса из Турции, пассажиры будут дополнительно проинформированы о дате и времени вылета, говорится в сообщении ведомства.

"Аэрофлот" в субботу планировал совершить рейс в турецкую Анталию, чтобы привезти оттуда в Москву 200 человек. Поздно вечером в пятницу Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что рейс отменен в связи с введением в Турции 48-часового комендантского часа.

"Десятого апреля в 22:00 мск МВД Турции объявило о введении в крупных городах страны комендантского часа до 24:00 часов 12 апреля. В связи с введенными ограничениями, запланированный на 11 апреля рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Анталии в Москву переносится", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что о дате и времени рейса пассажиры будут проинформированы дополнительно.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.