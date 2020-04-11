МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в условиях пандемии коронавируса уделяет особое внимание поведению естественных монополий, рассказал в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) замглавы ведомства Сергей Пузыревский.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 11 917 человек, всего скончались от болезни 94 человека.

"В этой ситуации также особое внимание должно уделяться и уделяется антимонопольными органами поведению естественных монополий, потому что, наверное, всегда неприятны вопросы, которые связаны с навязыванием невыгодных условий, навязыванием невыгодных услуг, отказом от заключения договоров, завышением необоснованно цен и так далее, но в условиях пандемии это чувствуется еще сильнее", — сказал Пузыревский, добавив, что в отношении этих компаний реакция и применение антимонопольных механизмов должно быть достаточно оперативным и строгим.

При этом он отметил, что многие компании адекватно оценивают текущую ситуацию и стараются не совершать антимонопольных нарушений.

РИА Новости выступает официальным информационным партнером Петербургского международного юридического форума.