МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Власти РФ расширили перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, правительство добавило в перечень кинотеатры и стоматологию, соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

"Правительство РФ постановляет: внести в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства РФ… следующие изменения: раздел 2 дополнить позицией следующего содержания: деятельность в области демонстрации кинофильмов… дополнить разделом 10 следующего содержания… Стоматологическая практика", — говорится в документе.