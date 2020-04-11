БЕЛГРАД, 11 апр — ПРАЙМ. Черногория разрешила вылет граждан РФ, оставшихся в стране из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, авиарейсом 13 апреля, сообщило посольство России.

"Информируем, что черногорская сторона выдала разрешение на организацию вывозного рейса из Подгорицы в Москву 13 апреля 2020 года. Время прилета в Подгорицу 14.30, время вылета в Москву – 15.30", — сообщило российское диппредставительство.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из-за рубежа, иностранных граждан за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты по отдельным решениям правительства.