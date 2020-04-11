МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Интернет-магазины рассказали агентству "Прайм" о работе в первые дни режима самоизоляции из-за коронавируса в России: население перешло от формирования стратегических запасов к более "разумным" покупкам, но клиенты все равно были вынуждены считаться с возможными задержками заказов.

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля многие россияне серьезно отнеслись к проблеме коронавирусной инфекции и ушли в домашнюю самоизоляцию. На "карантин" был в большой степени вынужден отправиться и ритейл: продолжили свою работу только аптеки и продуктовые магазины.

Поэтому именно интернет-торговля в условиях самоизоляции обеспечила россиянам доступ к самым разным товарам: от продуктов питания до ноутбуков, игрушек и мебели. В результате нагрузка на электронную торговлю многократно возросла.

ВСЕ В ОНЛАЙН

Большинство опрошенных интернет-магазинов отметили увеличение продаж в первую нерабочую неделю. "И в деньгах, и в количестве заказов продажи выросли по отношению к предыдущей неделе и сейчас продолжают расти", — сообщили в пресс-службе Goods.

По словам управляющего директора по маркетингу и продукту онлайн-магазина одежды и аксессуаров Lamoda Юлии Никитиной, число клиентов маркетплейса выросло по сравнению с прошлым годом, компания также видит переход пользователей из офлайна в онлайн. "Мне кажется, что сейчас еще не настало время, когда люди действительно поняли, что им нужно беречь свои сбережения; люди еще не поняли, сколько это продлится", — заявила она.

С другой стороны, рост продаж может быть связан с ожиданием возможного перебоя в поставках одежды, продолжила Никитина.

В Wildberries в свою очередь заметили, что у них проблем с поставщиками сейчас нет. Компания также не фиксирует повышения цен с их стороны и продолжает следить за расценками партнеров в режиме реального времени.

Самоизоляция затронула всех: всплеск интереса к онлайн-торговле наблюдался не только в столице, но и в регионах страны. Так, в первую неделю карантина продажи маркетплейса Ozon в Казани выросли в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом, в Екатеринбурге — удвоились, рассказали в компании.

ЧУДО ДОСТАВКИ

При этом уже в первую неделю самоизоляции россияне перешли от панического формирования запасов к более разумному потреблению, "средний чек", между тем, все равно вырос на 30% по сравнению с первой неделей марта — до 2,6 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе Ozon. Например, молодые родители покупали каждую вторую упаковку подгузников и детского питания в большом формате. Такой подход может быть связан с планированием на случай длительного ожидания доставки, считают в Ozon.

И действительно, в условиях перехода целой страны на режим самоизоляции интернет-магазины и сервисы доставки не всегда справляются с возросшим спросом. Например, Ozon предлагал доставить стандартную корзину товаров через три дня, Wildberries — через три дня прислал только часть груза, Obi вез покупки неделю, а eApteka и вовсе не смогла прислать товары в назначенную дату из-за высокой загруженности курьерской службы.

При этом все большей популярностью начинает пользоваться и "бесконтактная" доставка. В Wildberries считают, что сроки доставки заказов в некоторых регионах увеличились именно в связи с резким ростом спроса на эту услугу. "Мы предприняли все необходимые меры для стабилизации ситуации, и сейчас сроки доставки приходят в привычную норму", — добавили в пресс-службе компании.

Для того чтобы справиться с растущими запросами россиян интернет-магазины увеличивают штат курьерской службы. Так, в первую неделю апреля Wildberries удвоил число курьеров, их уже больше 3,4 тысячи, и это количество увеличивается. Логистические партнеры Goods также подключили дополнительные производственные мощности, чтобы выдерживать сроки доставки.

После первой недели встряски вторая неделя самоизоляции была очень спокойной, оценил дальнейшее развитие событий руководитель комитета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров в ходе профильной конференции 10 апреля.

"Власть пришла везде в себя, я имею в виду на местах. Если еще неделю назад были, реально, проблемы с тем, что дистанционную торговлю не включали в местные указы губернаторы, не было нигде разрешений на работу пунктов выдачи заказов, то на этой неделе никто не мешал работать, есть какие-то отдельные эксцессы", — пояснил он.

БЕЗ ШТАНОВ, НО В ШЛЯПЕ

Опрошенные агентством компании отмечают, что жители страны в целом уже смирились с тем, что проведут продолжительное время дома, и начали приспосабливаться к новой жизни без ущерба своим интересам. Как рассказали в пресс-службе Wildberries, в последние несколько недель они активно покупали продукты и бытовую технику для самостоятельного приготовления пищи и ухода за собой.

Так, например, с 1 по 6 апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удвоились продажи машинок для стрижки волос, которыми покупатели, вероятно, стараются заменить походы в салоны красоты. А для готовки дома они приобретали микроволновки (рост в четыре раза), кухонные комбайны (рост в три раза), пароварки (рост в 2,8 раза) и капучинаторы (рост в 2,8 раза).

Также за время самоизоляции они увлеклись выпечкой и стали чаще покупать товары для кулинарного дела, добавили в Wildberries. Не забывали россияне и о фигуре: в выходную неделю "Беру" зафиксировал рост продаж спортивных товаров в четыре раза.

Кроме того, поскольку многим приходится работать из дома, стал популярен формат видеосовещаний. В результате продажи футболок, рубашек и топов в интернете подскочили в пять раз, тогда как штаны оказались никому не нужны, и их продажи упали на 20% — ведь через экран не видно, что на тебе надето снизу, рассказала сооснователь консалтинговой компании "Два сэнсея" София Фридман.

"Возможно, если кто-то из нас встанет, вы там окажетесь без штанов", — сказала она в шутку в ходе недавней онлайн-конференции, посвященной трендам электронной торговли.