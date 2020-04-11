МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Сервисы доставки продуктов питания "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" обсуждают с оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в Москве детали выдачи пропусков для кладовщиков и курьеров, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве с понедельника будет постепенно введен пропускной режим: на первом этапе — для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, и на третьем этапе, если понадобится, для передвижения внутри района; о сроках введения каждого из этапов будет сообщено дополнительно.

"Курьеры продолжат приносить еду и продукты всем, кто остается дома. Мы обсуждаем детали выдачи пропусков для курьеров и кладовщиков с оперативным штабом", — сказали в компании.

Там также отметили, что как и все организации и сервисы, от которых зависит бесперебойная поддержка функционирования городской инфраструктуры, "Яндекс.Такси", "Еда" и "Лавка" продолжат свою работу в Москве и Подмосковье.

В компании добавили, что в "Яндекс.Еде" и "Яндекс.Лавке" всем курьерам ежедневно измеряют температуру тела, а также следят за температурой сборщиков заказов "Яндекс.Лавки": её отмечают в специальном информационном листке, который прикрепляется к заказу.