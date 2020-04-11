МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. До 99,9% строительных работ по жилым объектам в Москве можно приостановить на следующую неделю, заявила РИА Новости председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Накануне в пятницу 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин решил своим указом с 13 по 19 апреля остановить строительство в столице наряду с деятельностью других предприятий города в целях борьбы с коронавирусом. Строительные работы в Москве будут разрешены только для медицинских объектов, метро, транспорта. Похожие ограничения вводят и власти Московской области: в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о полной остановке строительства на следующей неделе.

По словам Пятовой, сложившаяся сегодня ситуация не стала неожиданностью для застройщиков жилья, поскольку в Москве на протяжении месяца вводились все новые и новые ограничения, призванные максимально сократить распространение короновируса.

"У застройщиков было понимание, что в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничения коснутся и строек", — отметила она, уточнив, что девелоперы заранее проанализировали ситуацию на своих стройплощадках.

На сегодняшний день у строительных компаний уже есть понимание, что большинство работ – до 99,9% — работы можно на время приостановить, сообщила глава Москомстройинвеста.

В свою очередь Алексей Добашин, глава концерна "Крост" — одной из крупнейших строительных компаний, работающих в Москве — пояснил РИА Новости, что к тем видам работ, которые технологически невозможно приостановить, относятся, частности, работы по водопонижению. "Они будут продолжены в минимальном объеме", — уточнил он.

Генеральный директор, акционер ГК "Пионер" Андрей Грудин добавил, что время, которое требуется на завершение технологических процессов перед вынужденным перерывом, во многом зависит от стадии строительства жилья. "Но практически нет таких работ, которые нельзя было бы не завершить в ближайшие день-два. Только на "нулевом" цикле, проще говоря, на стадии "котлована" есть процессы, которые нельзя прерывать", — пояснил он.

Пятова также подчеркнула, что все работы, которые будут приостановлены на стройплощадках Москвы в связи с усилением в столице мер по предотвращению распространения короновирусной инфекции, девелоперы смогут возобновить в "максимально короткие сроки, с учетом необходимого увеличения темпов работ".

"К сожалению, пока ситуация по распространению короновируса в стране, и в Москве в частности, ухудшается, поэтому принятое руководством городе решение – это необходимая в нынешних реалиях мера, которая также позволит минимизировать число зараженных", — сказал она.

Ее слова подтвердил и Добашин. "Как только будет возможность вернуться к нормальному рабочему графику, интенсивность работы на всех наших строительных объектах будет восстановлена в течение 5-24 часов. При этом график производства работ будет изменен с учетом увеличения темпов работ, чтобы догнать вынужденное отставание", — отметил он.

Всего, по информации Москомстройинвеста, в настоящее время в столице работают 266 застройщиков жилья, относящихся к 80 группам компаний, которые осуществляют возведение объектов по 513 разрешениям на строительство (в рамках 214-ФЗ).